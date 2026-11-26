Вероника Степанова начала выступление в новом сезоне Кубка России по лыжным гонкам с победы. Олимпийская чемпионка оказалась быстрее соперниц на десятикилометровой дистанции классическим стилем с раздельным стартом в Вершине Тёи, сообщает «Чемпионат».

На прохождение дистанции спортсменка затратила 27 минут 8,2 секунды. Серебряным призером стала Екатерина Никитина, уступившая лидеру 29,1 секунды. Евгения Крупицкая завоевала бронзу, проиграв Никитиной всего одну десятую секунды.

Степанова также отличилась на всероссийских соревнованиях, состоявшихся в Хакасии неделей ранее. Девятнадцатого ноября лыжница первенствовала на пятикилометровой дистанции классическим стилем с результатом 13 минут 28,6 секунды. Занявшая вторую строчку Крупицкая отстала от нее на 26,8 секунды.

В рамках начального этапа Кубка России женщинам предстоит определить сильнейших в классическом спринте и десятикилометровой гонке свободным стилем.

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