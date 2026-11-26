Начиная с 22 декабря в России и других странах Северного полушария будет постепенно прибавляться светлое время суток. К началу января его продолжительность на широте Москвы достигнет 7 часов 5 минут, следует из данных Московского планетария.

На 21 декабря приходится зимнее солнцестояние. В эту дату продолжительность дня достигнет годового минимума, составив на широте российской столицы 6 часов 59 минут.

Как пояснили специалисты, после солнцестояния количество светлого времени суток будет ежедневно увеличиваться. До наступления Нового года день станет длиннее на шесть минут.

В Южном полушарии планеты в этот период будет наблюдаться обратный процесс — продолжительность дня начнет уменьшаться.

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