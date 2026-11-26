Александр Шульгин проиграл суд за 1,53 млн рублей в Иркутске
Бывшему супругу певицы Валерии Александру Шульгину не удалось добиться возврата денег, перечисленных на счет подруги его бывшего управляющего в Иркутске. Суд установил, что полученные женщиной 1,53 миллиона рублей предназначались для хозяйственных нужд предприятий, сообщает RuNews24.ru.
Продюсер вкладывал средства в развитие нескольких региональных проектов, включая «Сибирский лофт», «Иркутскую клубнику», «Сибирскую ферму» и управляющую компанию «Сибирь, Байкал, Иркутск».
Как рассказал бывший руководитель предприятий Алексей Шаманский, инвестор принимал непосредственное участие в управлении бизнесом. Возникновение задолженности по заработной плате побудило Шаманского оставить должность и обратиться в судебные органы. Впоследствии Шульгин предъявил финансовые требования.
На протяжении полутора лет сотрудничества предприниматель совершил 30 денежных переводов на карту спутницы управленца. В 2026 году музыкант потребовал возврата всей суммы, сославшись на отсутствие оказанных ему женщиной услуг.
Однако в ходе судебного заседания Шаманский предоставил заверенную нотариусом переписку. Она свидетельствовала о том, что перечисленные средства использовались для приобретения горючего, обеспечения кассы разменными деньгами и выплат персоналу. При этом продюсер контролировал расходы и требовал предоставления отчетов.
Суд не установил факта неосновательного обогащения ответчицы и отказал Шульгину в удовлетворении исковых требований.
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