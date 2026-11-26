В Елабужском районе Татарстана на трассе М-12 вахтовый автобус попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне возле деревни Чирши, в салоне транспортного средства находились 12 человек.

Восемь пострадавших пассажиров были доставлены в Елабужскую центральную районную больницу. Водитель после аварии остался на месте происшествия, а трое других пассажиров, не нуждавшихся в медицинской помощи, уехали самостоятельно.

Для ликвидации последствий аварии на месте работали 14 человек и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.