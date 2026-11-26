Жители России при переоформлении кредитов начали значительно увеличивать суммы заимствований. За последние 12 месяцев объем средств, полученных сверх первоначальной задолженности, вырос на 85%, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

В сентябре совокупная сумма потребительских кредитов, оформленных для перекредитования, приблизилась к 90 миллиардам рублей. При этом дополнительные заимствования составили 72,6 миллиарда рублей.

Специалисты объясняют популярность рефинансирования изменениями денежно-кредитной политики Банка России. Уменьшение ключевой ставки в первом полугодии способствовало появлению более выгодных кредитных предложений. Этим воспользовалась часть населения, ранее оформившая займы.

Однако переоформление кредитных договоров нередко оборачивается увеличением финансовых обязательств. При недостатке собственных денег граждане продолжают наращивать задолженность.

Одновременно растет востребованность услуг микрофинансовых организаций, стоимость заимствований в которых обычно существенно превышает банковские показатели.

Центробанк ранее сообщал о выявлении случаев оформления займов с периодом погашения более тысячи лет. Повышенный спрос на дорогостоящее кредитование специалисты объясняют инфляцией, неопределенной экономической обстановкой и отсутствием увеличения реальных доходов населения.

Недоступность банковских кредитов также подталкивает граждан к обращению за деньгами к нелегальным кредиторам. Сделки на теневом финансовом рынке проходят вне установленного правового и налогового регулирования, создавая дополнительные риски для заемщиков.

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