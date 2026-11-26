Объем закупаемой Индией российской нефти по итогам ноября 2026 года может оказаться самым низким с февраля. Согласно расчетам аналитической компании Kpler, ежедневные поставки составят порядка 1,7 миллиона баррелей. Несмотря на сокращение экспорта, Россия сохранит статус крупнейшего поставщика сырья для индийских предприятий, сообщает «Коммерсантъ».

В июле объем российских поставок достигал рекордных 2,8 миллиона баррелей в день. Таким образом, ожидаемое снижение относительно летнего максимума составит почти 40%.

Восстановление экспорта из государств Персидского залива предоставило индийским нефтеперерабатывающим предприятиям возможность приобретать более дешевое сырье. В частности, стоимость иракских и саудовских сортов опустилась ниже котировок эталонной дубайской нефти. Российская нефть марки «Юралс», напротив, предлагается с наценкой.

Еще одним фактором сокращения закупок стало удорожание морских перевозок. Представитель Kpler Сумит Ритолия объяснил, что транспортировка сырья из российских портов, особенно черноморских, сопровождается значительными расходами и рисками. Индийские предприятия заинтересованы не только в уменьшении затрат, но и в обеспечении бесперебойного снабжения.

Совокупные закупки зарубежной нефти Индией в ноябре, согласно предварительным расчетам, составят 4,9 миллиона баррелей ежедневно. Одновременно ожидается увеличение поставок из Ирака и Саудовской Аравии до наибольших показателей с февраля.

Индийские предприятия неоднократно сокращали закупки российского сырья в предыдущие годы. В 2023 и 2024 годах трудности возникали при проведении платежей, а в 2025 году дополнительными препятствиями стали санкционные ограничения и увеличение транспортных расходов.

Министр нефти Индии Пури ранее связывал снижение закупок с уменьшением привлекательности предоставляемых российскими поставщиками скидок.

По прогнозу специалистов Kpler, в декабре 2026 года и в первые месяцы 2027-го ежедневные поставки нефти из России могут сократиться примерно до 1,5 миллиона баррелей.

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