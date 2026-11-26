Итальянская команда Pro Carate заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с российским гимнастом Арсением Духно. Спортсмен рассказал ТАСС, что получил приглашение принять участие в клубном чемпионате Италии в 2027 году.

Окончательного решения о выступлении в Серии А россиянин пока не принял. По его словам, предстоящий сезон будет насыщен соревнованиями. Гимнасту предстоит подготовиться к российскому первенству и Кубку страны, чемпионатам мира и Европы, Европейским играм и этапам Кубка мира.

Духно отметил, что возможность выступления за итальянскую команду будет зависеть от совместимости графиков соревнований.

В течение 2026 года российский спортсмен представлял Pro Carate на нескольких этапах национального клубного первенства Италии. По итогам майского финала команда расположилась на четвертой позиции.

В 2025 году Духно завоевал титул абсолютного чемпиона мира среди юниоров. В октябре 2026 года гимнаст пополнил коллекцию наград серебряной медалью взрослого мирового первенства в командном многоборье.

Календарем Кубка мира на 2027 год предусмотрено проведение шести этапов. Соревнования состоятся в период с 25 февраля по 17 апреля на территории Германии, Азербайджана, Турции, Египта, Хорватии и Катара.

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