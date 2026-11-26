Autonews назвал четыре автомобиля, на которых ездит Патриарх Кирилл
Советский автомобиль представительского класса, немецкий лимузин и внедорожники американского и китайского производства вошли в число машин, которыми в разные годы пользовался Патриарх Кирилл. Подборку наиболее примечательных моделей к его дню рождения, отмечаемому 20 ноября, подготовило издание Autonews.ru.
Главу Русской православной церкви не раз замечали в бронированном Mercedes-Benz S-Class Pullman с кузовом W221. От стандартных автомобилей представительской серии эта модификация отличается увеличенной длиной кузова. Для таких машин предусматривались силовые агрегаты объемом 5 и 5,8 литра.
Во время официальных поездок предстоятель РПЦ также пользовался американским Cadillac Escalade третьего поколения. Под капотом внедорожника установлен двигатель объемом 6,2 литра, развивающий мощность 409 лошадиных сил.
Среди автомобилей Патриарха Кирилла есть и хорошо сохранившийся экземпляр ГАЗ-13 «Чайка» родом из 1960-х годов. Для своего времени машина отличалась передовым техническим оснащением, которое включало автоматическую коробку передач и мотор объемом 5,5 литра.
В летние месяцы 2025 года глава РПЦ испытал необычную модификацию китайского Tank 300. Работами по бронированию внедорожника занималось российское предприятие. Аналогичная версия автомобиля на китайском рынке не представлена.
Может быть интересно:
- Сыр больше не пропадает в холодильнике: как заморозить его, чтобы после разморозки не получить горсть крошек
- Надоело готовить оливье каждый Новый год: салат «Прага» с курицей и черносливом удивляет сочетанием вкусов
- Печень получается мягкой и без горечи: что нужно сделать до того, как она окажется на сковороде
- Пачка творога и пара яблок превращаются в гору ароматной выпечки: нежные «Конвертики» с золотистыми краями
- Вчерашний рис может стать причиной отравления: как хранить и разогревать его без риска для здоровья
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец