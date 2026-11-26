Советский автомобиль представительского класса, немецкий лимузин и внедорожники американского и китайского производства вошли в число машин, которыми в разные годы пользовался Патриарх Кирилл. Подборку наиболее примечательных моделей к его дню рождения, отмечаемому 20 ноября, подготовило издание Autonews.ru.

Главу Русской православной церкви не раз замечали в бронированном Mercedes-Benz S-Class Pullman с кузовом W221. От стандартных автомобилей представительской серии эта модификация отличается увеличенной длиной кузова. Для таких машин предусматривались силовые агрегаты объемом 5 и 5,8 литра.

Во время официальных поездок предстоятель РПЦ также пользовался американским Cadillac Escalade третьего поколения. Под капотом внедорожника установлен двигатель объемом 6,2 литра, развивающий мощность 409 лошадиных сил.

Среди автомобилей Патриарха Кирилла есть и хорошо сохранившийся экземпляр ГАЗ-13 «Чайка» родом из 1960-х годов. Для своего времени машина отличалась передовым техническим оснащением, которое включало автоматическую коробку передач и мотор объемом 5,5 литра.

В летние месяцы 2025 года глава РПЦ испытал необычную модификацию китайского Tank 300. Работами по бронированию внедорожника занималось российское предприятие. Аналогичная версия автомобиля на китайском рынке не представлена.

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