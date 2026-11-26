Автотранспортные предприятия Казани предложили с 2027 года поднять стоимость проезда до 50 рублей при оплате картой и до 60 рублей наличными. Сейчас действует тариф 46 рублей, введенный с 1 января 2026 года. Перевозчики также предлагают установить 48 рублей за поездку по электронному проездному и сохранить 46 рублей для пассажиров с месячным билетом на 100 и более поездок за 4,6 тысячи рублей.

Окончательное решение должен принять Госкомитет Татарстана по тарифам до 20 декабря 2026 года. Если предложение утвердят, проезд за наличные подорожает сразу на 14 рублей, по карте — на 4 рубля. В районах республики рост может быть заметнее: в Зеленодольске проезд предлагают повысить до 77 рублей, в Нижнекамске — до 60, в Набережных Челнах — до 56, а в Альметьевске — до 55 рублей.

В МУП «Метроэлектротранс» ранее сообщили, что себестоимость перевозки одного пассажира в Казани достигла 73 рублей. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова пояснила, что основное давление на расходы перевозчиков оказывают топливо и смазочные материалы, затем — фонд оплаты труда и ремонт подвижного состава. Эксперт также отметила, что нагрузку увеличивает неполная компенсация льготных перевозок из бюджета.

Редактор Telegram-канала «Казанец» Эдгар Сулейманов считает, что вероятность утверждения тарифа в 50 рублей по безналу высока, а вот 60 рублей наличными — спорный вопрос. По его мнению, комитет может скорректировать цифры, например, остановившись на 50 рублях по карте и 55 рублях за наличные. Автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов добавил, что власти обычно утверждают тарифы ниже запрашиваемых, но индексация в любом случае произойдет: с начала года литр дизтоплива в Татарстане подорожал с 70–72 до 80–90 рублей.