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Спад не дошел до предела

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Рубль снижается уже третью неделю подряд, а его ослабление с начала лета приближается к 20 процентам. Аналитики считают, что предел падения российской валюты еще не достигнут, пишет «Коммерсантъ».

На выходные и понедельник Банк России повысил официальный курс доллара до 85,5 рубля. Евро был установлен на уровне 97,5 рубля, юань — 12,5 рубля.

Эксперты называют три основные проблемы валютного рынка. Среди них снижение выручки экспортеров, уменьшение продаж иностранной валюты со стороны Банка России и восстановление внутреннего спроса на валюту.

Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов считает, что на курс рубля также влияет ситуация с бюджетом.

По его словам, Минфин возобновил покупку валюты в Фонд национального благосостояния. Пока такие операции продолжаются, они могут способствовать росту курса иностранных валют.

Мамонтов отметил, что в первую очередь на это реагирует юань, поскольку доступ к нему у России сохраняется. Через кросс-курсы это отражается и на долларе с евро.

Эксперт связал дальнейшее ослабление рубля с бюджетным дефицитом. По его мнению, Минфину необходимо покрывать дефицит, и более высокий курс доллара может быть для этого выгоден.

На фоне снижения рубля и роста геополитических рисков индекс Мосбиржи к концу недели опустился ниже 2150 пунктов.

Четырнадцатого августа среди лидеров падения оказались VK, «Русал», «Ренессанс» и «Полюс». В среднем эти бумаги потеряли около 6,5 процента.

Генеральный директор ALT Consulting Group Владимир Хомченко считает, что на фондовом рынке началась коррекция.

По его словам, ранее после падения индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов часть неквалифицированных инвесторов продала облигации и купила подешевевшие акции.

Хомченко ожидает коррекцию в район 2100 пунктов. Если уровень 2000–2100 пунктов удержится, то, по его оценке, может начать формироваться плато ожидания.

Аналитики также называют падение цен на нефть главным ударом по рублю. В июле стоимость Urals снизилась до 59 долларов за баррель, а в июне котировки упали на 22 процента.

В «Сбере» прогнозируют ослабление рубля до 100 рублей за доллар к концу 2027 года.

Среди главных факторов давления на российскую валюту эксперты называют санкции, снижение нефтяных цен, удары по нефтеперерабатывающим заводам и бюджетную политику.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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