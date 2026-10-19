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Игрок ЦСКА Тарасенко побил рекорд Молодежной лиги, который держался 18 лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Нападающий московского ЦСКА Иван Тарасенко стал новым рекордсменом Молодежной футбольной лиги по количеству голов, забитых в течение одного сезона. Достижение 18-летнего футболиста позволило превзойти результат, который оставался непревзойдённым на протяжении 18 лет. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба турнира в своём официальном канале.

Историческое событие произошло во время встречи 26-го тура Молодежной футбольной лиги, в которой армейцы противостояли московскому «Чертаново». Именно Тарасенко стал автором первого забитого мяча в этом поединке, отличившись уже на пятой минуте игры.

Для молодого форварда этот гол оказался 23-м с начала сезона. Благодаря результативному удару футболист ЦСКА установил новое достижение турнира, обойдя прежнего обладателя рекорда.

До этого лучшим показателем результативности за один сезон оставались 22 мяча, забитые Оганесом Гоаряном в 2008 году. Тогда нападающий выступал за молодёжный состав московского «Локомотива». На протяжении следующих 18 лет никому из участников соревнований не удавалось превзойти его результат.

Матч с «Чертаново», в котором состоялось обновление рекорда, завершился победой армейской команды со счётом 4:2. Таким образом, Тарасенко не только вписал своё имя в историю соревнований, но и помог ЦСКА добиться положительного результата.

Известно, что молодой нападающий пополнил академию московского клуба в 2023 году, перейдя из системы «Родины». В октябре 2026 года он также получил возможность сыграть за основную команду армейцев в товарищеской встрече.

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