Нугуманова сняла завесу тайны с помолвки с хоккеистом «Локомотива»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась радостным событием в личной жизни. 24-летняя спортсменка получила предложение руки и сердца от 20-летнего хоккеиста ярославского «Локомотива» Артёма Кузина. О предстоящей свадьбе стало известно благодаря публикации девушки в социальных сетях. Об этом сообщает «Чемпионат».

Нугуманова разместила несколько романтических снимков со своим избранником. На фотографиях можно увидеть счастливую пару, большие букеты цветов и красные воздушные шары. Особое внимание подписчиков привлекло кольцо, которое фигуристка продемонстрировала на своей руке.

Публикацию спортсменка сопроводила лаконичной подписью с датой 11 октября 2026 года и изображением кольца. Именно этот день, судя по опубликованным кадрам, стал особенным для Елизаветы и её возлюбленного.

Избранником фигуристки оказался Артём Кузин, выступающий в системе ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Несмотря на молодой возраст, спортсмен уже добился значительных успехов в профессиональной карьере.

В 2026 году хоккеист стал обладателем сразу двух престижных трофеев. Вместе с «Локомотивом» он завоевал Кубок Гагарина, а в составе молодёжной команды «Локо» выиграл Кубок Харламова. Таким образом, Кузин сумел добиться побед в двух крупных хоккейных турнирах в течение одного года.

Сама Елизавета Нугуманова хорошо известна поклонникам российского фигурного катания. За годы выступлений она неоднократно поднималась на пьедестал почёта международных юниорских соревнований, включая этапы серии Гран-при.

В числе спортивных достижений фигуристки также значатся пятое место на российском этапе Гран-при и шестая позиция на чемпионате страны. Последним сезоном, в котором Нугуманова участвовала в официальных соревнованиях, стал 2020/2021.

После прекращения выступлений на профессиональном уровне спортсменка продолжила привлекать внимание поклонников фигурного катания. Теперь поводом для обсуждения стало важное событие в её личной жизни.

Сообщение о помолвке объединило поклонников двух зимних видов спорта — фигурного катания и хоккея. Новость о предстоящем браке Нугумановой и Кузина появилась в спортивных изданиях после публикации романтических фотографий пары.

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