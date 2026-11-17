Международная федерация хоккея (IIHF) направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление с требованием отвести двух арбитров, участвовавших в рассмотрении дела о допуске российских сборных к международным соревнованиям. Обращение будет рассмотрено специальной комиссией Международного совета по спортивному арбитражу. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для нового разбирательства стало решение от 30 октября, согласно которому CAS обязал IIHF допустить российские национальные команды к международным турнирам.

Позднее канадский телеканал TSN сообщил, что хоккейная федерация выразила несогласие с вынесенным постановлением. По информации источника, претензии организации связаны с возможными деловыми связями двух из трех арбитров с Россией, которые, как утверждается, не были раскрыты при рассмотрении дела.

В пресс-службе спортивного арбитража подтвердили получение соответствующего обращения.

«CAS подтверждает, что сегодня получил ходатайство об отводе двух членов комиссии, поданное IIHF. Оно будет незамедлительно рассмотрено комиссией по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS)», — говорится в официальном сообщении.

На фоне судебного разбирательства сохраняются разногласия и среди национальных хоккейных федераций. Ряд европейских организаций выступил против возвращения российских команд на международную арену. Среди них федерации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии.

В поддержку участия российских хоккеистов высказались представители Словакии и Белоруссии.

Дополнительным препятствием для выступления молодежной сборной России на предстоящем чемпионате мира стала позиция канадских властей. Они отказались выдавать российским спортсменам визы, после чего IIHF исключила команду из числа участников турнира, который пройдет на рубеже декабря 2026-го и января 2027 года.

Отстранение российских хоккейных сборных от международных соревнований действует с 2022 года. В июле 2026 года IIHF продлила ограничения на сезон-2026/27, объяснив свое решение соображениями безопасности участников соревнований.

4 ноября представители международной федерации вновь заявили о сложностях, связанных с возможным возвращением российских команд. В числе препятствий назывались визовые ограничения, требования к въезду в страны проведения турниров и вопросы обеспечения безопасности.

Однако Спортивный арбитражный суд ранее указал, что международная федерация не представила достаточных доказательств, которые могли бы обосновать дальнейшее отстранение российских сборных.

Теперь комиссии предстоит рассмотреть заявление IIHF об отводе двух арбитров. Само по себе направление такого обращения еще не означает отмену ранее вынесенного решения о допуске российских команд.

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