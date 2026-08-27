Эксперты предупредили: воздух и пыль несут микропластик в дом

Микропластик может попадать в организм не только с пищей и водой, но и через воздух в помещениях. Его частицы содержатся в домашней пыли, а одним из заметных источников считаются синтетические ткани, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

В городских условиях часть загрязненной пыли проникает в здания через вентиляцию, открытые окна и вместе с верхней одеждой. В закрытых помещениях такие частицы могут оседать на мебели, коврах, шторах и других поверхностях.

Синтетическая одежда также способна выделять микроволокна во время стирки. По данным исследований, одна загрузка вещей из таких материалов может приводить к высвобождению сотен тысяч частиц.

После сушки в квартире часть микроволокон может оставаться в помещении и попадать в домашнюю пыль. В дальнейшем человек способен вдыхать эти частицы вместе с воздухом.

Для снижения количества микропластика в доме специалисты советуют использовать пылесосы с HEPA-фильтрами. Такие фильтры задерживают большую часть мелких частиц и помогают эффективнее очищать пыль.

При стирке синтетической одежды рекомендуется выбирать более щадящий режим и температуру 30–40 градусов. Это может уменьшить механическое воздействие на ткань и снизить выделение микроволокон.

Также можно постепенно заменять синтетические ковры, пледы и шторы изделиями из натуральных материалов — шерсти, хлопка или льна. Еще одной мерой называют установку очистителей воздуха с HEPA- и угольными фильтрами.

Поскольку в закрытых помещениях концентрация микропластика может быть выше, чем на улице, важным остается регулярное проветривание. Оно помогает обновлять воздух и снижать накопление пыли внутри квартиры.

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