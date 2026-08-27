Mail: школьный шоппинг стартует в мае

Почта Mail и Дети Mail провели опрос среди 3200 россиян о подготовке к новому учебному году. Родители рассказали, что стараются не откладывать покупки на 31 августа и начинают собирать детей в школу заранее, сообщает пресс-служба Mail.

По данным опроса, большинство родителей начинают активно покупать школьные товары за один-два месяца до начала занятий. Такой вариант выбрали 37 процентов участников исследования. Еще 28 процентов респондентов распределяют подготовку на все лето. Только 3 процента начинают закупки сразу после завершения предыдущего учебного года. В последний момент необходимые вещи приобретают 5 процентов опрошенных.

Самыми активными оказались родители из Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани. Именно на эти города пришлось наибольшее число ответов участников опроса.

Согласно данным Почты Mail, летом чаще всего покупали одежду и обувь. На эту категорию пришлось 26 процентов покупок. Детские товары составили 25 процентов, а книги и канцелярские принадлежности — 24 процента.

Канцтовары стали одной из наиболее заметно растущих категорий. В июне–августе 2026 года на них пришлось 23 процента покупок. Это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Количество чеков при этом выросло в полтора раза.

В сети магазинов детских товаров «Детский мир» также отмечают, что спрос на школьные товары в целом сохраняет структуру прошлого года. По данным ретейлера, родителей особенно интересуют классическая одежда и спортивная форма.

Чаще всего семьи выбирают блузки, рубашки, брюки, спортивную одежду и обувь. Среди канцелярии высоким спросом пользуются товары для рисования, учебные принадлежности, ручки и тетради.

Пик покупок в этом сегменте приходится на последнюю неделю августа и первую неделю сентября. В компании связывают это с родительскими собраниями, после которых семьи получают от учителей списки нужных принадлежностей. При этом одежду родители обычно начинают подбирать заранее.