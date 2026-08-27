Общество

Mail: школьный шоппинг стартует в мае

Анастасия Шарова Автор статьи
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Почта Mail и Дети Mail провели опрос среди 3200 россиян о подготовке к новому учебному году. Родители рассказали, что стараются не откладывать покупки на 31 августа и начинают собирать детей в школу заранее, сообщает пресс-служба Mail.

По данным опроса, большинство родителей начинают активно покупать школьные товары за один-два месяца до начала занятий. Такой вариант выбрали 37 процентов участников исследования. Еще 28 процентов респондентов распределяют подготовку на все лето. Только 3 процента начинают закупки сразу после завершения предыдущего учебного года. В последний момент необходимые вещи приобретают 5 процентов опрошенных.

Самыми активными оказались родители из Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани. Именно на эти города пришлось наибольшее число ответов участников опроса.

Согласно данным Почты Mail, летом чаще всего покупали одежду и обувь. На эту категорию пришлось 26 процентов покупок. Детские товары составили 25 процентов, а книги и канцелярские принадлежности — 24 процента.

Канцтовары стали одной из наиболее заметно растущих категорий. В июне–августе 2026 года на них пришлось 23 процента покупок. Это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Количество чеков при этом выросло в полтора раза.

В сети магазинов детских товаров «Детский мир» также отмечают, что спрос на школьные товары в целом сохраняет структуру прошлого года. По данным ретейлера, родителей особенно интересуют классическая одежда и спортивная форма.

Чаще всего семьи выбирают блузки, рубашки, брюки, спортивную одежду и обувь. Среди канцелярии высоким спросом пользуются товары для рисования, учебные принадлежности, ручки и тетради.

Пик покупок в этом сегменте приходится на последнюю неделю августа и первую неделю сентября. В компании связывают это с родительскими собраниями, после которых семьи получают от учителей списки нужных принадлежностей. При этом одежду родители обычно начинают подбирать заранее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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