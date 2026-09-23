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Северинов развеял миф о создании органов в лаборатории

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Современная наука пока не располагает технологиями, которые позволяли бы выращивать полноценного человека или его органы. Об этом заявил генетик, профессор и доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с 360.ru.

По словам ученого, в ближайшее время появления таких методов ожидать не стоит. Он отметил, что сейчас не существует искусственной матки, которая могла бы обеспечить полноценное развитие человека.

Северинов также подчеркнул, что ученые пока не умеют создавать функциональные органы с помощью трехмерной печати. По его словам, исследователи находятся лишь в начале пути к решению этих задач.

При этом генетик не исключает, что в будущем такие технологии могут быть разработаны. Однако, как считает Северинов, для этого потребуется значительное время.

Ученый также прокомментировал распространенные представления о якобы существующем заговоре в научной среде. По его словам, специалисты хорошо понимают, насколько много вопросов пока остается без ответа.

Северинов отметил, что многие идеи, которые широко обсуждаются и воспринимаются как уже существующая реальность, на самом деле пока не соответствуют уровню развития науки.

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