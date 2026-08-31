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С марта 2027 года водителям с рядом заболеваний грозит лишение прав

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 1 марта 2027 года в России заработает новый порядок обмена данными о медицинских противопоказаниях у водителей. Медицинские организации начнут передавать в ГИБДД сведения о случаях, когда у автомобилиста выявлены заболевания, мешающие управлению транспортом, сообщает NEWS.ru.

Об изменениях рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, процедура должна стать автоматизированной: информация о противопоказаниях будет поступать в базу Госавтоинспекции.

Если врачи обнаружат заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, водителю направят уведомление. После этого ему нужно будет пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

На прохождение такой комиссии отводится три месяца. Если диагноз подтвердится, водительское удостоверение могут аннулировать.

Если заболевание не подтвердят, права сохранятся. Дополнительных ограничений для водителя в этом случае вводить не будут.

Леонов уточнил, что в ГИБДД будет передаваться не сам диагноз, а юридическая отметка о наличии медицинского противопоказания или ограничения. Такой подход должен сохранить врачебную тайну.

В перечень заболеваний, которые могут препятствовать управлению транспортом, входят психические и неврологические расстройства. Среди них называются шизофрения, эпилепсия, деменция и биполярное расстройство.

Также ограничения могут быть связаны с наркозависимостью, хроническим алкоголизмом, слепотой и выраженным снижением остроты зрения. В отдельных случаях управление транспортом допускается при использовании протезов, слуховых аппаратов или средств коррекции зрения.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин усомнился в эффективности новой системы. Он считает, что часть водителей может начать избегать государственных медучреждений, а проблема поддельных справок полностью не исчезнет.

Юристы советуют автомобилистам следить за уведомлениями и статусом документов через «Госуслуги». Решение об аннулировании водительского удостоверения можно обжаловать в суде или вышестоящем органе.

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