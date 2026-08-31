Новости Казани

В казанских школах введут тематические дни национальных кухонь

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С 1 сентября в казанских школах появятся темати...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

С 1 сентября в казанских школах появятся тематические дни национальных кухонь, а в меню добавят 12 новых блюд. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Римма Мухамедшина.

По словам Мухамедшиной, школьникам важно есть именно в школе, поэтому новинку придумали, чтобы повысить интерес к питанию. В дни татарской кухни предложат картофельный суп с домашней лапшой, рыбу и мясо по-татарски, кыстыбый. Азиатские и кавказские мотивы — харчо, рыба по-азиатски, люля-кебаб, шашлык из куриных грудок и плов с говядиной. Итальянское меню включает суп с сосисками, «Болоньезе», пасту «Римские каникулы» и равиоли.

Будут также дни русской кухни и кухни народов мира. Новинки планируют продвигать на классных часах, школьных пикниках и среди родителей. С нового учебного года в меню появятся гуляш по-венгерски, гречка по-купечески с говядиной, куриные зразы с сыром, митболы, несколько вариантов рыбы, ризотто и паста. Младшеклассники не очень любят рыбу, поэтому для детей и родителей организуют дегустации и расскажут о её пользе.

Цены на школьное питание не изменятся. Начальные классы получают бесплатное питание за 92,76 рубля, старшеклассники могут выбрать меню за 93 рубля. Завтрак или полдник обойдутся в 45 рублей, комплексный обед — в 66.

К началу учебного года в Казани модернизировали 11 столовых, всего их станет 192. На работы направили 260,4 млн рублей из бюджета Татарстана и 56,2 млн — от департамента. Заменили инженерные сети, плиты, пароконвектоматы и посуду. Ежедневно департамент кормит около 310 тысяч человек в тысяче учреждений города и десяти районов республики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Интересное в Казани

4 часа назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

как избавиться от вьюнка на огороде раз и навсегда народными средствами в домашних условиях

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Гид по Казани

3 дня назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

профессиональный водитель в Красноярске

Интересное в Казани

3 часа назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Технологии

9 часов назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

14 часов назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

Кулинария

день назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион
Новости Татарстана
час назад

Актриса из Челнов выиграла шоу «Погоня» на ТНТ

В новом выпуске шоу «Погоня» на ТНТ победила ак...

Не у нас

41 минуту назад

С марта 2027 года водителям с рядом заболеваний грозит лишение прав

Технологии

час назад

В утечке Steam нашли следы Half-Life 2: Episode 3 и ранние сборки игр

Не у нас

2 часа назад

Священники РПЦ раскрыли, как правильно поминать усопших

Не у нас

2 часа назад

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры
В Татарстане оценивают возможные последствия по...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане оценивают возможные последствия полного запрета вейпов

Не у нас

2 часа назад

Вопрос с ввозом авто из Беларуси в Россию в 2026 году снят

Не у нас

2 часа назад

Успешный запуск ведет Китай к первой высадке на Луну

Не у нас

2 часа назад

Шохин предложил «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики РФ
Алтай в центре Казани: как древняя тюркская миф...
Интересное в Казани
6 дней назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения