В казанских школах введут тематические дни национальных кухонь

С 1 сентября в казанских школах появятся тематические дни национальных кухонь, а в меню добавят 12 новых блюд. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Римма Мухамедшина.

По словам Мухамедшиной, школьникам важно есть именно в школе, поэтому новинку придумали, чтобы повысить интерес к питанию. В дни татарской кухни предложат картофельный суп с домашней лапшой, рыбу и мясо по-татарски, кыстыбый. Азиатские и кавказские мотивы — харчо, рыба по-азиатски, люля-кебаб, шашлык из куриных грудок и плов с говядиной. Итальянское меню включает суп с сосисками, «Болоньезе», пасту «Римские каникулы» и равиоли.

Будут также дни русской кухни и кухни народов мира. Новинки планируют продвигать на классных часах, школьных пикниках и среди родителей. С нового учебного года в меню появятся гуляш по-венгерски, гречка по-купечески с говядиной, куриные зразы с сыром, митболы, несколько вариантов рыбы, ризотто и паста. Младшеклассники не очень любят рыбу, поэтому для детей и родителей организуют дегустации и расскажут о её пользе.

Цены на школьное питание не изменятся. Начальные классы получают бесплатное питание за 92,76 рубля, старшеклассники могут выбрать меню за 93 рубля. Завтрак или полдник обойдутся в 45 рублей, комплексный обед — в 66.

К началу учебного года в Казани модернизировали 11 столовых, всего их станет 192. На работы направили 260,4 млн рублей из бюджета Татарстана и 56,2 млн — от департамента. Заменили инженерные сети, плиты, пароконвектоматы и посуду. Ежедневно департамент кормит около 310 тысяч человек в тысяче учреждений города и десяти районов республики.