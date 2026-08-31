«Новая волна» дала Казани 500 млн просмотров

Казань получила более 500 млн просмотров в СМИ и интернете благодаря международному конкурсу «Новая волна». За неделю вышло около 48 тысяч публикаций о городе — это сравнимо с мощной рекламной кампанией.

На деловом понедельнике мэр Ильсур Метшин назвал конкурс не только музыкальным праздником, но и инструментом привлечения туристов. Миллионы зрителей во время трансляций увидели Казань и её площадки.

Особый успех имел концерт Раймонда Паулса: на телеканале «Россия» его посмотрели в три раза больше зрителей, чем программы конкурентов в тот же вечер. Артисты, по словам мэра, отмечали тёплый приём казанской публики.

Туризм уже стал полноценной отраслью экономики города: в прошлом году Казань приняла около 5 млн гостей. В мэрии намерены и дальше использовать крупные культурные события для продвижения города.