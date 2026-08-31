Новости Казани

Юристы объяснили, как дать детям доли в жилье, купленном с помощью маткапитала

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С июля 2025 года семьи, купившие жилье с материнским капиталом, смогут выделять доли детям без согласия банка — еще до снятия обременения. Эту новость напомнили юристы на бесплатной консультации в Казани 30 августа, в День республики.

Специалисты Минюста РТ разобрали и сроки. По закону на выделение долей дается шесть месяцев. Отсчет идет либо с момента перечисления денег продавцу, либо с даты снятия обременения, либо с ввода дома в эксплуатацию, либо с внесения последнего паевого взноса — зависит от того, как покупали жилье.

Размер долей семья определяет сама, обычно ориентируясь на сумму маткапитала. Важный нюанс: если к моменту исполнения обязательства в семье родился ребенок, долю нужно выделить и ему. А вот если ребенок появился позже, перераспределение по закону не требуется. Но перед продажей квартиры стоит все же составить новое соглашение и зарегистрировать его.

Оформление тоже имеет свои тонкости. Если соглашение делит доли между супругами — его нужно заверить у нотариуса. Если доли выделяются только детям, нотариат не обязателен. Тем, кто проигнорирует требование, грозит суд: доли выделят принудительно или заставят вернуть маткапитал в бюджет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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