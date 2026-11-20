С 1 марта 2027 года в России изменится порядок медицинского контроля за состоянием здоровья автомобилистов. Врачи смогут выявлять заболевания, препятствующие безопасному управлению машиной, не только во время водительской медкомиссии, но и при обычном обращении пациента за медицинской помощью. При наличии установленных законом оснований гражданина направят на дополнительное обследование. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Нововведения предусмотрены федеральным законом, принятым в июле 2025 года. Документ устанавливает порядок электронного обмена медицинскими сведениями между учреждениями здравоохранения и Министерством внутренних дел.

Заключения о состоянии здоровья водителей будут вносить в федеральный реестр, входящий в единую государственную информационную систему здравоохранения. При выявлении медицинских противопоказаний необходимые сведения смогут передавать в МВД.

Ранее обычные автомобилисты проходили обязательную медицинскую комиссию преимущественно при получении или замене водительского удостоверения. Поскольку права обычно действуют десять лет, некоторые заболевания могли возникнуть уже после прохождения осмотра.

Новый механизм позволит выявлять такие обстоятельства раньше. Если во время обращения к врачу обнаружатся признаки заболевания, которое может препятствовать управлению автомобилем, гражданину потребуется пройти дополнительные обследования.

При подтверждении соответствующих медицинских оснований водителя смогут направить на внеочередное освидетельствование. На его прохождение предусмотрено три месяца с момента получения уведомления.

Если обследование подтвердит наличие противопоказаний либо автомобилист не пройдет назначенную процедуру в установленный срок, действие его права на управление транспортом может быть прекращено.

При этом обычный визит в поликлинику не означает автоматического лишения водительских прав. Для применения ограничений потребуются предусмотренные законодательством медицинские основания и соблюдение установленной процедуры.

В МВД отдельно опровергли сообщения о том, что сотрудники Госавтоинспекции смогут произвольно лишать граждан права управления автомобилем на основании медицинской информации.

Если состояние здоровья впоследствии позволит человеку снова управлять транспортом, восстановление права будет возможно после получения соответствующего медицинского заключения.

Таким образом, с марта 2027 года проверка медицинских противопоказаний станет возможной и между плановыми водительскими комиссиями. Изменения призваны своевременно выявлять заболевания, способные повлиять на безопасность дорожного движения.

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