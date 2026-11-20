С начала 2027 года медицинское обслуживание пожилых россиян может заметно измениться. Минздрав подготовил проект приказа от 2 ноября, предусматривающий новые способы наблюдения за хроническими заболеваниями, расширение помощи на дому и более тесное взаимодействие врачей разных специальностей. Пока документ находится на стадии проекта и окончательно не утверждён.

Одно из предложений касается людей с гипертонией и сахарным диабетом. Для них планируют развивать дистанционное наблюдение с использованием электронных тонометров и глюкометров, способных автоматически передавать результаты измерений в систему поликлиники.

Благодаря этому медики смогут отслеживать давление и уровень глюкозы между очными приёмами и при необходимости изменять схему лечения. Однако бесплатная выдача подобных приборов всем пенсионерам не предусмотрена. Решение будет зависеть от показаний и возможностей конкретного региона.

Больше внимания предлагается уделять маломобильным пациентам. Медицинские работники смогут посещать их на дому не только при ухудшении самочувствия, но и для плановых осмотров, контроля назначений и оценки результатов терапии.

Для пациентов с несколькими хроническими заболеваниями предполагается организовать совместную работу терапевтов и профильных специалистов. Это позволит согласовывать назначения и выстраивать единый план лечения.

Изменения затронут и оборудование участковых кабинетов. Их планируют дополнительно оснащать пульсоксиметрами, спирометрами, динамометрами, неврологическими молотками, камертонами, современными весами, различными тонометрами и средствами экстренной медицинской помощи.

Отдельное направление — обновление диспансеризации с 1 марта 2027 года. Предлагается расширить обследования для раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, людям старше 50 лет с определёнными факторами риска, прежде всего длительным стажем курения, могут назначать низкодозовую компьютерную томографию грудной клетки.

Для граждан 65–75 лет предусмотрены дополнительные исследования сосудов, включая дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Мужчинам с соответствующими факторами риска могут проводить обследование брюшной аорты.

Также рассматривается включение анализа на липопротеин (а), проверки на гепатит С и расширенного исследования липидного профиля.

Нововведения могут коснуться записи к врачам. На портале «Госуслуги» предполагается внедрить отложенную запись, позволяющую выбрать дату при отсутствии свободных талонов в установленные сроки ожидания. При этом традиционное обращение в регистратуру сохранится.

Пенсионерам также напоминают о действующих правилах социальной поддержки. Федеральные льготники, отказавшиеся от бесплатных лекарств ради денежной компенсации, должны были обратиться за восстановлением лекарственной части набора социальных услуг до 1 октября 2026 года, чтобы получать её с 2027 года.

Для пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в постоянной помощи, действует система долговременного ухода. В рамках социального пакета предусмотрено от 14 до 28 часов поддержки еженедельно. Помощь может включать уход за собой, питание и передвижение.

Кроме того, с 1 января 2027 года предусмотрены изменения в порядке учёта ухода за пожилыми людьми в страховом стаже. Ухаживающему потребуется заранее подать заявление и предоставить письменное согласие пенсионера.

Важно учитывать, что предложенные медицинские изменения ещё не стали окончательными правилами. До утверждения приказа нельзя гарантировать предоставление новых обследований, оборудования или плановых визитов медработников по описанной схеме.