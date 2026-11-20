В ноябре часть жителей Татарстана получит повышенную заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Повышение коснется работников бюджетной сферы. В ведомстве уточнили, что индексация затронет отдельные категории специалистов.

Точный перечень профессий и размер прибавки в министерстве не раскрыли, отметив лишь, что выплаты будут произведены в установленные сроки.