Кому в Татарстане повысят зарплату в ноябре
В ноябре часть жителей Татарстана получит повышенную заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.
Повышение коснется работников бюджетной сферы. В ведомстве уточнили, что индексация затронет отдельные категории специалистов.
Точный перечень профессий и размер прибавки в министерстве не раскрыли, отметив лишь, что выплаты будут произведены в установленные сроки.
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