Российский рынок вырос на росте нефти и ожиданиях энергетического перемирия

Российский фондовый рынок в понедельник, 14 сентября, продолжил подъем на фоне резкого роста цен на энергоносители. Акции сырьевых экспортеров поддержали индекс МосБиржи, в расчете которого значительную долю занимают компании нефтегазового сектора, сообщает «Финам».

Дополнительным фактором для рынка стало сообщение о возможном энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, а Россия, по его словам, приняла аналогичное решение. При этом Россия и Украина публично не подтверждали достижение такого соглашения, уточняет Bloomberg.

По итогам основных торгов рублевый индекс МосБиржи вырос на 3,51%, до 2361,08 пункта. Индекс РТС поднялся на 3,41%, до 881,93 пункта.

Объем торгов увеличился до 101,05 млрд рублей. На вечерней сессии индекс IMOEX2 прибавил около 3%.

Лидерами дневных торгов стали бумаги нефтегазовых компаний. Акции «Роснефти» выросли на 7,75%, «Газпрома» — на 7,05%, «НОВАТЭКа» — на 5,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,7%, «Татнефти» — на 4,5%.

Среди отстающих оказались акции «Самолета», потерявшие 7,58%. Бумаги «Фармсинтеза» снизились на 2,24%, «Полюса» — на 0,76%, «Мосэнерго» — на 0,53%.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что при сохранении позитивных внешних сигналов индекс МосБиржи может продолжить восстановление и приблизиться к диапазону 2375–2400 пунктов.

По его оценке, ближайший важный уровень поддержки находится около 2270 пунктов. В текущей ситуации эксперт советует обращать внимание на компании с устойчивым денежным потоком, умеренной долговой нагрузкой и понятной дивидендной политикой.

Бахтин также отметил, что после заметного роста рынка инвесторам стоит избегать покупок сразу на весь объем и сохранять часть средств на случай возможных коррекций.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова ожидает, что во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2300–2400 пунктов.

По ее словам, значимых корпоративных событий во вторник не запланировано. Инвесторы будут следить за внешними и техническими сигналами, а также за динамикой рубля и нефти.

На валютном рынке Московской биржи рубль ослаб после укрепления на прошлой неделе. Пара юань — рубль выросла на 0,47%, до 12,574 рубля. Ближайший фьючерс на курс доллара поднялся на 0,43%, до 84393 рублей за лот.

Мировые рынки в это время сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке. Цены на нефть удерживаются выше 100 долларов за баррель после закрытия Саудовской Аравией ключевого нефтепровода «Восток — Запад» из-за атаки беспилотников.

Фьючерс на нефть Brent вырос на 2,66%, до 107,39 доллара за баррель. Контракт на WTI подорожал на 2,81%, до 102,86 доллара.

Участники рынка опасаются перебоев с поставками из-за усиления атак хуситов, захвата стратегических портов в Красном море, а также блокировки Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.

На фоне геополитических рисков цены на газ в Европе остаются около 1000 долларов за тысячу кубометров. Трейдеры увеличивают закупки перед зимой и учитывают вероятность дальнейших перебоев поставок с Ближнего Востока.

Американский рынок акций снижался из-за роста доходности казначейских облигаций, подорожания нефти и коррекции в секторе искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 потерял 0,32%, Dow Jones Industrial Average — 0,12%, Nasdaq — 0,35%.

Акции Nvidia снизились на 3%, Broadcom — на 4%, AMD и Intel — на 5%, Marvell — на 7%.

Давление на бумаги компаний, связанных с искусственным интеллектом, усилили заявления главы Anthropic Дарио Амодеи о необходимости замедлить развитие моделей ради безопасности. Также инвесторы обратили внимание на слова главы OpenAI Сэма Альтмана о переносе первичного размещения акций как минимум до 2027 года.

В центре внимания остается заседание Федеральной резервной системы США 15–16 сентября. Вероятность повышения ставки рынок оценивает в 90%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США превысила 5,01%, обновив максимум с октября 2023 года. Рынки также ждут возможного повышения ставок Банком Японии и Банком Англии до конца года.

Доллар укрепился к корзине валют на фоне ухода инвесторов в защитные активы из-за обострения на Ближнем Востоке. Индекс доллара прибавил 0,35%, до 99,46 пункта, а пара евро — доллар снизилась на 0,32%, до 1,156.

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