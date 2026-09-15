Технологии

Valve продолжает разработку Steam Deck 2 при дефиците комплектующих

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Инженер Valve Пьер-Лу Гриффе сообщил, что компания не отказывается от создания Steam Deck 2. Сложности с поставками комплектующих не остановили работу над портативной консолью.

По его словам, экономическая ситуация заметно влияет на всю индустрию, включая направление Steam Machine. Несмотря на это, планы по преемнику остаются в силе.

В Valve по-прежнему хотят получить ощутимый прирост производительности в новом устройстве. Главная задача сейчас — подобрать условия, которые позволят добиться такого результата.

Об этом пишет портал «Игромания.ру». О следующем поколении консоли компания задумалась ещё до выхода оригинальной модели; в 2023 году появлялась информация, что ждать новинку придётся несколько лет. По неофициальным данным, релиз Steam Deck 2 может состояться в 2028 году, но в Valve это не комментируют. Представители компании пока не готовы делиться подробностями о портативной консоли, поэтому неизвестно, как кризис памяти скажется на её стоимости.

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