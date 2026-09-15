СберБум 2.0 разрешит переименовывать умные колонки
Умные колонки СберБум 2.0 можно будет называть по-своему: владельцы получат право присвоить устройству любое имя, если оно не входит в список запрещённых слов. Менять название разрешат в любой момент.
За распознавание обращения отвечает модель на базе нейросети ГигаЧат. Она выделяет выбранное имя из окружающих звуков. Чтобы колонка лучше слышала, разработчики добавили четыре микрофона и переработали аппаратное обеспечение.
Как сообщает TechInsider, при активированной функции устройство сохраняет эмпатичность и продолжает общаться на естественном языке. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что компания постепенно отходит от стандартного активационного слова и даёт пользователю свободу выбора.
Сейчас в устройствах доступна первая версия модели распознавания, качество которой планируют постепенно улучшать. По мнению разработчиков, это открывает новую эру персонализации в сфере умных устройств.
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