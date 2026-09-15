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Ученые нашли связь между глубоким сном, тау-белком и памятью

Служба новостей Автор статьи
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Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили связь между особенностями глубокого сна, накоплением тау-белка и способностью запоминать новую информацию. Ученые установили, что у пожилых людей медленные волны сна чаще распространяются по коре менее согласованно, а локальные события связаны с худшим сохранением воспоминаний.

Глубокий сон относится к третьей стадии NREM-сна. В этот период большие группы нейронов одновременно меняют уровень активности, формируя медленные волны. Для закрепления памяти, как предполагают исследователи, значение имеет их распространение на значительные участки мозга.

В эксперименте участники запоминали словесные ассоциации перед сном. На следующий день проверялось, сколько информации им удалось сохранить. У людей, у которых медленные волны распространялись хуже, объем сохраненного материала был ниже.

Одновременно ученые изучали накопление тау-белка в мозге. Этот белок присутствует и в здоровых нейронах, однако при болезни Альцгеймера может изменяться и формировать скопления внутри клеток. Особое внимание исследователи уделили лобным областям мозга, где возникают медленные волны.

Авторы обнаружили статистическую связь между накоплением тау-белка, изменениями медленных волн и ухудшением ночного закрепления воспоминаний. Однако причинную последовательность этих процессов установить не удалось.

Часть участников прошла повторное обследование спустя несколько лет. У людей, у которых увеличилось накопление тау-белка в лобных областях, одновременно ухудшились согласованность медленных волн и способность сохранять изученную информацию.

Результаты дополнительно проверили на независимой группе пожилых людей с помощью анализа спинномозговой жидкости. Более локальные медленные волны были связаны с повышенным отношением тау-белка к бета-амилоиду. По данным ПЭТ, ученые могли оценивать распределение тау-белка по областям мозга, тогда как анализ жидкости такой информации не давал.

Исследователи подчеркивают, что обнаруженные связи не означают неизбежного развития деменции у людей с накоплением тау-белка. Работа также не определяет, что появляется раньше — изменения сна или накопление патологического белка.

Авторы считают, что при изучении памяти необходимо учитывать не только продолжительность сна, но и особенности мозговой активности во время глубокого сна. При этом эффективность каких-либо вмешательств для изменения этих процессов в исследовании не проверялась, сообщает "Самара Онлайн 24".

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