Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Китайская компания Ubtech запустила первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов. Предприятие официально начало работу 12 сентября в Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает компания.

По данным компании, плановая годовая мощность завода превышает 10 тысяч роботов. В сообщении Ubtech говорится, что это первый в мире интеллектуальный завод гуманоидных роботов с плановой мощностью на уровне десятков тысяч единиц.

Производство на предприятии практически полностью автоматизировано. Часть операций выполняют роботы: они участвуют в сборке других роботов, перемещении и погрузке.

Площадь завода составляет 14 тысяч квадратных метров. Информацию о запуске и характеристиках приводит сама компания.