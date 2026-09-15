Технологии

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Китайская компания Ubtech запустила первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов. Предприятие официально начало работу 12 сентября в Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает компания.

По данным компании, плановая годовая мощность завода превышает 10 тысяч роботов. В сообщении Ubtech говорится, что это первый в мире интеллектуальный завод гуманоидных роботов с плановой мощностью на уровне десятков тысяч единиц.

Производство на предприятии практически полностью автоматизировано. Часть операций выполняют роботы: они участвуют в сборке других роботов, перемещении и погрузке.

Площадь завода составляет 14 тысяч квадратных метров. Информацию о запуске и характеристиках приводит сама компания.

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