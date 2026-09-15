Технологии

В Мегионе возобновили добычу из первой скважины Р-1 после 40 лет консервации

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Мегионе возобновили добычу нефти из скважины ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Скважина Р-1 в Мегионе, с которой 65 лет назад началась история большой нефти Западной Сибири, снова добывает нефть. Объект более 40 лет находился на консервации. Перезапуск провели с использованием современных методов цифрового моделирования и передовых технологий бурения, сообщило в своем канале Центральное диспетчерское управление ТЭК.

Р-1 пробурили по инициативе Фармана Салманова. В 1961 году из нее забил первый нефтяной фонтан Мегионского месторождения, откуда началось промышленное освоение подземных богатств Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В последние годы скважина оставалась скорее памятником освоению недр, но ее вернули в строй как действующий производственный объект.

Решение о расконсервации приняли после комплексного геологического анализа казалось бы полностью выработанных пластов. Специалисты нефтедобывающего предприятия построили цифровую модель залежи, заново изучили архивные геологические данные и нашли в верхней части пласта тонкие нефтенасыщенные пропластки толщиной не более двух метров. Старые вертикальные скважины до таких запасов не добирались, а теперь помогают боковые горизонтальные стволы и высокотехнологичные инструменты бурения. Такой подход позволил вовлечь в разработку ресурсы, которые при традиционных методах остались бы в недрах навсегда.

Дебит обновленной скважины составил около 20 тонн в сутки. Для зрелого месторождения важны технологические показатели: обводненность достигла уникально низкого уровня — всего 20 процентов, что считается исключительным результатом. По данным экспертов, на аналогичных объектах региона этот показатель нередко превышает 90 процентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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