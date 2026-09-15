В Мегионе возобновили добычу из первой скважины Р-1 после 40 лет консервации

Скважина Р-1 в Мегионе, с которой 65 лет назад началась история большой нефти Западной Сибири, снова добывает нефть. Объект более 40 лет находился на консервации. Перезапуск провели с использованием современных методов цифрового моделирования и передовых технологий бурения, сообщило в своем канале Центральное диспетчерское управление ТЭК.

Р-1 пробурили по инициативе Фармана Салманова. В 1961 году из нее забил первый нефтяной фонтан Мегионского месторождения, откуда началось промышленное освоение подземных богатств Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В последние годы скважина оставалась скорее памятником освоению недр, но ее вернули в строй как действующий производственный объект.

Решение о расконсервации приняли после комплексного геологического анализа казалось бы полностью выработанных пластов. Специалисты нефтедобывающего предприятия построили цифровую модель залежи, заново изучили архивные геологические данные и нашли в верхней части пласта тонкие нефтенасыщенные пропластки толщиной не более двух метров. Старые вертикальные скважины до таких запасов не добирались, а теперь помогают боковые горизонтальные стволы и высокотехнологичные инструменты бурения. Такой подход позволил вовлечь в разработку ресурсы, которые при традиционных методах остались бы в недрах навсегда.

Дебит обновленной скважины составил около 20 тонн в сутки. Для зрелого месторождения важны технологические показатели: обводненность достигла уникально низкого уровня — всего 20 процентов, что считается исключительным результатом. По данным экспертов, на аналогичных объектах региона этот показатель нередко превышает 90 процентов.