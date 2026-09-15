Казанцев 15 сентября ждут дождь, туман и до +18 градусов

В Казани 15 сентября синоптики обещают небольшие дожди, утренний туман и максимум +18 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. По республике погода будет влажной и неустойчивой, но достаточно тёплой. Ночь местами выдалась прохладной: столбики термометров опускались до +2 градусов, а на западе региона — до +10.

Днём в небе над Татарстаном ожидается переменная облачность. После сухой ночи местами пройдут слабые и умеренные дожди. В столице республики осадки будут слабыми. В отдельных районах с утра сохранится туман, опустившийся ещё ночью.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, затем сменит направление на юго-восточное. Временами его порывы могут достигать 13 метров в секунду, но в Казани такого усиления не прогнозируют.

После холодного утра воздух в республике прогреется до +16…+21 градуса. В Казани температура поднимется лишь до +16…+18 градусов. Таким образом, день окажется тёплым, но дождливым.