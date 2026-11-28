Россияне назвали три главные причины ухудшения здоровья
Только 31% жителей России считают себя абсолютно здоровыми. Остальные связывают проблемы с самочувствием с нарушением режима сна и питания, переутомлением и недостатком физической активности. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех федеральных округов страны. Об этом сообщает ПроГород59.
Чаще всего участники исследования жаловались на отсутствие полноценного режима питания, отдыха и сна. Эту проблему отметили 27% респондентов. Еще 25% указали на физическое и эмоциональное переутомление, а 19% признались, что им не хватает занятий спортом и физкультурой.
Среди других причин ухудшения самочувствия россияне назвали неудовлетворительное медицинское обслуживание (16%), плохую экологию (13%) и вредные привычки (12%). Еще 11% не проходят профилактические обследования, а 9% не доводят назначенное лечение до конца. Другие факторы указали 4% опрошенных, затруднились с ответом 9%.
Какие проблемы чаще отмечают мужчины и женщины
Женщины чаще мужчин жаловались на физическую и эмоциональную усталость: 27% против 24%. Мужчины, напротив, чаще признавали влияние вредных привычек (16% против 9%), отсутствие профилактических осмотров (14% против 9%) и незавершенное лечение (11% против 7%).
Нарушение режима питания, отдыха и сна также чаще упоминали мужчины — 28% против 25% среди женщин.
Как самочувствие связано с возрастом
Среди россиян младше 35 лет полностью здоровыми себя считают 37%. В группе старше 45 лет этот показатель оказался значительно ниже — 21%.
Люди старшего возраста чаще обращали внимание на недостаток физической активности и качество медицинской помощи. Эти проблемы назвали 21% и 22% респондентов соответственно.
Различия выявили и в зависимости от образования. Среди участников с высшим образованием абсолютно здоровыми себя назвали 25%, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования — 30%. При этом первая группа чаще отмечала переутомление, отсутствие профилактических обследований и незавершенное лечение.
На нарушения режима, недостаток физической активности и отказ от медицинских осмотров чаще указывали россияне с доходом от 100 тысяч рублей. Среди участников, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей, полностью здоровыми себя считают 34%.
Опрос проводился с 16 по 23 ноября 2026 года в 387 населенных пунктах России. В нем участвовали экономически активные граждане старше 18 лет.
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