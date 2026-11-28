В Татарстане за неделю доля гриппа среди всех простудных заболеваний выросла с 30% до 70%. В республике уже действуют ограничительные меры: с 20 ноября в больницах введен масочный режим, а Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в аэропортах и на автовокзалах. По данным замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, за последнюю неделю зарегистрировано более 14,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа.

Доминирует штамм А (H1N1), который переносится тяжелее обычных простуд. При этом эпидемический порог пока не достигнут, сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев. Одним из первых на ситуацию отреагировал Казанский вертолетный завод — сотрудников обязали носить маски всю смену и регулярно обрабатывать руки антисептиками.

Специалисты ожидают пик заболеваемости в конце декабря. Чтобы избежать эпидемии, в Казани необходимо привить 800 тысяч человек. Сейчас в республике вакцинировано более миллиона жителей — около 32% населения. Врачи рекомендуют привиться пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, диабет или ожирение.