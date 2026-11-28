Во французской кухне даже вчерашний хлеб может стать основой изысканного десерта. Речь идёт о pain perdu, название которого буквально переводится как «потерянный хлеб». Когда-то это блюдо придумали, чтобы не выбрасывать зачерствевшую выпечку, а сегодня его подают даже в ресторанах.

Ломтики хлеба пропитывают молочно-яичной смесью с ванилью, а затем обжаривают на сливочном масле с сахаром. В результате получается аппетитная карамельная корочка, под которой скрывается нежная серединка, напоминающая сливочный пудинг.

Какие ингредиенты понадобятся

вчерашний белый хлеб, батон или бриошь — 6 ломтиков;

молоко — 200 мл;

сливки жирностью 10–20% — 100 мл;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 40 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 40 г;

молотая корица — ½ ч. л.;

соль — щепотка.

Для подачи можно использовать свежие ягоды, мёд, сахарную пудру или шарик ванильного мороженого.

Почему вчерашний хлеб подходит лучше свежего

Слегка подсохший хлеб хорошо впитывает молочно-яичную смесь, сохраняя при этом форму. Свежий и слишком мягкий батон может быстро размокнуть и развалиться ещё до попадания на сковороду.

Особенно вкусным десерт получается из вчерашней сдобной булки или бриоши. Однако обычный нарезной батон тоже прекрасно подходит для этого рецепта.

Оптимальная толщина ломтиков составляет 2–3 сантиметра. Именно такая нарезка позволяет получить выразительный контраст между хрустящей корочкой и мягкой серединой.

Как приготовить французский десерт

В глубокой миске соедините яйца, молоко, сливки, половину обычного сахара, ванильный сахар, корицу и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности.

Опустите хлеб в получившуюся смесь и оставьте примерно на 30–60 секунд с каждой стороны. Более сухим ломтикам может потребоваться дополнительное время для пропитывания.

Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите часть сливочного масла. Выложите подготовленный хлеб и обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и полной готовности яичной смеси внутри.

Ближе к завершению приготовления посыпьте ломтики оставшимся сахаром и ненадолго обжарьте с обеих сторон до образования карамельной корочки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не увеличивайте огонь ради быстрого появления румяной корочки. Сахар и сливочное масло могут подгореть раньше, чем успеет приготовиться пропитанная молоком серединка.

С чем подавать французские гренки

Классический pain perdu особенно хорош в тёплом виде. Дополнить десерт можно карамелизированными яблоками, бананами, ягодным соусом или взбитыми сливками.

Для зимнего завтрака прекрасно подойдут груши, обжаренные со сливочным маслом и корицей. А если хочется ресторанной подачи, положите рядом с горячими гренками шарик ванильного мороженого.

Весь процесс приготовления занимает около 20–25 минут. Не нужно замешивать тесто, включать духовку или покупать дорогие ингредиенты. Даже вчерашний батон превращается в полноценный десерт с ароматом ванили, тонкой карамельной корочкой и нежной сливочной серединой.

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