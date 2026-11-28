В Татарстане ввели в эксплуатацию более 3,2 миллиона квадратных метров жилья, что составило 103% от запланированного объема. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин.

В сегменте коммерческого строительства план выполнен на 101%: сдано 117 многоквартирных домов общей площадью свыше 1,05 миллиона квадратных метров. По программе социальной ипотеки показатель достиг 91% — из 108 запланированных домов завершены 44, их площадь превышает 137 тысяч квадратных метров. Наиболее высокие темпы зафиксированы в индивидуальном жилищном строительстве, где введено более 2 миллионов квадратных метров, или 106% от плана.

Продолжается обеспечение жильем льготных категорий граждан. Для детей-сирот, на которых в этом году выделено 641 место, заключены три госконтракта на покупку 260 квартир, еще на 381 помещение объявлены аукционы. Из 22 жилищных сертификатов для многодетных семей с пятью и более детьми реализованы 20, субсидии использовали 59 из 62 молодых семей. Также жилье приобрели две семьи из числа вынужденных переселенцев и чернобыльцев.

Большинство социальных объектов завершены. В Пестречинском и Зеленодольском районах продолжается строительство двух детских садов, их готовность составляет 82% и 92%. В рамках нацпроекта «Семья» возводятся четыре школы искусств, работы выполнены на 55%. Рекультивация иловых полей в Казани по нацпроекту «Экологическое благополучие» завершена на 90%. Модернизация коммунальной инфраструктуры по республиканской программе выполнена на 97%, федеральный проект реализован полностью — завершены три объекта в Набережных Челнах.