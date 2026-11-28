Проект первой очереди школы на 2119 мест в казанском жилом комплексе «Станция Юбилейная» получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующий документ опубликован на сайте Единого государственного реестра заключений, его выдали 27 ноября.

Документацию и инженерные изыскания подготовил ФГУП «Татинвестгражданпроект», застройщиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Проверку проводило Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.

Ранее в этом же жилом комплексе в Приволжском районе Казани выявили нарушения при возведении школы: работы начались без разрешения, фактически — 1 мая 2026 года, хотя в мэрии заявляли о старте в октябре. Генподрядчиком выступает ООО «Олимп Строй», должностное лицо компании оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье о строительстве без разрешения.

Новое учебное заведение на 1,5 тысячи мест должно снизить нагрузку на соседнюю школу. В здании предусмотрены актовый зал на 800 мест, большой спортивный и хореографический залы, помещения для кружков и столовая на 500 мест с горячим питанием.