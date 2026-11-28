Новые законы с декабря 2026 года: что изменится для россиян
В декабре 2026 года в России вступят в силу несколько законодательных изменений, которые затронут миграционный учет, банковские операции, финансовый контроль и поддержку отечественной электроники. Новые правила также коснутся трудоустройства иностранных граждан, защиты от кредитного мошенничества и информирования детей-сирот о государственных льготах. Об этом сообщает ПроГород59 со ссылкой на Государственную думу.
С 1 декабря
Одним из нововведений станет технологический сбор на электронную продукцию. Его будут платить производители и импортеры электронных компонентов, модулей и промышленной продукции с их использованием. Средства планируют направлять на развитие российской электронной промышленности.
Изменится и порядок учета производства лекарств. Информация о стадиях изготовления препаратов на территории Евразийского экономического союза будет поступать в специальный электронный реестр. Прежнюю систему выдачи бумажных и стандартных электронных документов заменят новым механизмом.
Кроме того, организации и государственные ведомства начнут передавать сведения об иностранных гражданах в информационную систему «Цифровой профиль иностранного гражданина». Это позволит усовершенствовать учет мигрантов.
С 8 декабря
Для работников аппаратов судов введут отдельные условия содержания под стражей. Их будут размещать отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.
С 17 и 21 декабря
Изменятся правила оформления и переоформления патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства. Также обновится порядок выдачи разрешений работодателям на привлечение зарубежных специалистов и их трудоустройство.
С 24 декабря
Министерство юстиции получит дополнительные полномочия для контроля финансовых операций иностранных агентов. Ведомство сможет запрашивать в электронном виде сведения о банковских счетах, вкладах и денежных переводах. Банки и государственные органы должны будут отвечать на такие запросы в течение трех дней. Механизм также затронет лиц, которые могут быть включены в реестр иностранных агентов.
Еще одно изменение касается безопасности закрытых военных городков. Правительство сможет устанавливать перечень населенных пунктов, где будут действовать дополнительные ограничения. В частности, речь идет о пропускном режиме, контроле въезда и пребывания, а также запрете на пронос отдельных предметов.
С 31 декабря
Банки и микрофинансовые организации обяжут незамедлительно передавать в бюро кредитных историй информацию о заключенных договорах потребительского займа. Нововведение направлено на ускорение выявления подозрительных операций и борьбу с мошенниками, которые оформляют кредиты на чужое имя.
Изменится и порядок информирования детей-сирот. Россияне старше 18 лет, имеющие соответствующий статус, начнут автоматически получать через портал «Госуслуги» сведения о положенных им выплатах, льготах и других мерах государственной поддержки.
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