В преддверии Нового года многие покупают мандарины заранее, чтобы избежать праздничного ажиотажа и лишних расходов. Однако уже через несколько дней ароматные цитрусовые могут потерять сочность, покрыться морщинами или начать портиться.

Причина часто заключается не в качестве фруктов, а в неправильных условиях хранения. Мандарины плохо переносят сухой воздух, резкие перепады температуры и избыточную влажность. Если создать подходящие условия, они смогут оставаться свежими в течение нескольких недель.

При какой температуре лучше хранить мандарины

Оптимальная температура для домашнего хранения мандаринов составляет примерно от +4 до +8 °C. В таких условиях процессы созревания и потери влаги замедляются.

Лучше всего для этого подходят:

овощной отсек холодильника;

прохладная кладовая;

застеклённый балкон со стабильной положительной температурой;

прохладный погреб с хорошей вентиляцией.

При комнатной температуре мандарины обычно сохраняют свежесть около недели, а в холодильнике могут пролежать две-три недели, иногда дольше. Многое зависит от сорта, зрелости и первоначального состояния плодов.

Почему нельзя оставлять мандарины в полиэтиленовом пакете

В плотно закрытом пакете постепенно скапливается конденсат. Избыточная влажность и недостаточная циркуляция воздуха создают благоприятные условия для развития плесени.

Для хранения лучше использовать сетчатые мешочки, бумажные пакеты с отверстиями, картонные коробки или корзины.

Не стоит складывать цитрусовые в несколько плотных слоёв. Под весом верхних плодов нижние могут повреждаться и быстрее портиться.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не мойте мандарины перед длительным хранением. Лучше делать это непосредственно перед употреблением, поскольку оставшаяся на кожуре влага способствует развитию плесени.

Какие мандарины дольше сохраняют свежесть

Для покупки впрок стоит выбирать плоды с плотной, упругой кожурой без повреждений, мягких участков и тёмных пятен.

Тяжёлые для своего размера мандарины обычно содержат больше сока. А слишком лёгкие плоды могут уже начать терять влагу.

Наличие зелёных листочков не гарантирует свежести, как и ярко-оранжевый цвет кожуры не всегда свидетельствует о сладости цитрусовых.

Можно ли хранить мандарины рядом с яблоками

Для длительного хранения мандарины желательно размещать отдельно от яблок, груш и бананов. Эти фрукты выделяют этилен, который может ускорять старение цитрусовых и изменение цвета кожуры.

Кроме того, каждые два-три дня необходимо осматривать запасы. Если один из мандаринов начал портиться, его следует сразу убрать, чтобы плесень не распространилась на соседние плоды.

Какие ошибки сокращают срок хранения цитрусовых

Мандарины быстрее теряют свежесть, если лежат возле батареи, на солнечном подоконнике или в герметичном контейнере с конденсатом. Не стоит оставлять их и на балконе, где температура опускается ниже нуля.

Если до Нового года остаётся больше месяца, покупать сразу большой запас цитрусовых всё же не стоит. Даже при правильном хранении невозможно гарантировать, что все плоды сохранят первоначальную сочность до праздника.

Прохлада, умеренная влажность, циркуляция воздуха и регулярный осмотр запасов помогут сохранить мандарины ароматными и сочными значительно дольше.

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