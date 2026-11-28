Картофельные зразы — одно из тех блюд, которые часто встречались в меню советских столовых. Простые ингредиенты, доступная стоимость и сытная начинка позволяли приготовить полноценный обед даже при скромном семейном бюджете.

Особенно удачным получается сочетание нежного картофельного теста с тушёной капустой. При обжаривании зразы покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими и сочными. При этом для приготовления не потребуется ни грамма мяса.

Какие ингредиенты понадобятся

Для картофельной основы:

картофель — 1 кг;

куриное яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 80–100 г;

сливочное масло — 20 г;

соль — по вкусу.

Для начинки:

белокочанная капуста — 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Дополнительно понадобится немного муки или панировочных сухарей для обваливания и растительное масло для жарки.

Как приготовить сочную капустную начинку

Капусту тонко нашинкуйте, репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке.

Обжарьте лук и морковь на растительном масле в течение 4–5 минут. Добавьте капусту, перемешайте и тушите под крышкой около 15–20 минут. При необходимости влейте несколько ложек воды.

Затем добавьте томатную пасту, соль и чёрный перец. Продолжайте готовить без крышки ещё 5–7 минут, чтобы испарилась лишняя жидкость.

Готовую начинку полностью остудите.

Как сделать картофельное тесто

Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до мягкости. Полностью слейте отвар и оставьте кастрюлю без крышки на пару минут, чтобы испарились остатки влаги.

Разомните картофель толкушкой, добавьте сливочное масло и дайте массе остыть до тёплого состояния. Введите яйцо и постепенно всыпьте муку.

Картофельное тесто должно получиться мягким и слегка липким, но при этом хорошо держать форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте слишком много муки, даже если картофельная масса немного прилипает к рукам. Избыток муки сделает зразы плотными и лишит их характерной нежности. Лучше слегка присыпать рабочую поверхность и ладони.

Как сформировать и обжарить зразы

Разделите картофельное тесто на 10–12 одинаковых порций. Из каждой сформируйте лепёшку толщиной около одного сантиметра.

В центр положите столовую ложку капустной начинки, аккуратно соедините края и придайте заготовке форму продолговатой котлеты.

Обваляйте зразы в муке или панировочных сухарях. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности.

Готовые зразы переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

С чем подавать картофельные зразы

В советских столовых подобные блюда часто подавали со сметаной или грибной подливой. Дома можно дополнить зразы чесночным соусом, свежей зеленью или салатом из солёных огурцов.

При желании капустную начинку можно разнообразить обжаренными шампиньонами, варёными яйцами или укропом.

Картофельные зразы хороши и тем, что для их приготовления можно использовать оставшееся со вчерашнего дня пюре, если оно правильно хранилось в холодильнике. Так обычный гарнир превращается в самостоятельное сытное блюдо без лишних расходов.

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