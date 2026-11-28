Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил усилить меры по предупреждению вспышек опасных инфекций среди животных. Вопрос эпизоотического благополучия обсудили на совещании в Доме Правительства РТ, где глава республиканского кабмина отметил напряженную ситуацию с распространением особо опасных заболеваний животных в России.

Песошин дал поручение главам районов, Управлению ветеринарии и Россельхознадзору активизировать работу по выявлению и пресечению несанкционированных перевозок и продажи скота, а также усилить контроль за биологической защитой животноводческих предприятий. Теперь ввоз животных и кормов в республику будет разрешен только по согласованию с Управлением ветеринарии и при наличии полного пакета документов.

К контролю за перемещением сельскохозяйственных животных подключатся сотрудники МВД. «Ситуация сложная, поэтому нужно обратить особое внимание», — подытожил премьер-министр Татарстана.