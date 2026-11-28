Книги стали одним из самых популярных способов отдыха среди российских матерей. Читать, чтобы отвлечься от повседневных забот и восстановить силы, предпочитают 70% женщин. Такие результаты показало исследование сервиса психологической поддержки «Ясно» и сети книжных магазинов «Читай-город», проведенное накануне Дня матери. В опросе участвовали 1652 женщины с детьми младше 18 лет, сообщает ПроГород59.

Исследование показало, что за последний месяц 60% респонденток испытывали сильную или повышенную усталость. Самым сложным периодом материнства 31% назвали первый год после рождения ребенка, еще 24% — возраст от года до трех лет. При этом 17% не выделили определенного этапа, который давался им особенно тяжело.

Главными причинами истощения женщины считают недостаток сна и физическую усталость, а также постоянную необходимость следить за домашними делами и потребностями семьи. Каждый из этих факторов отметили по 46% участниц. Еще 36% устают от бытовых обязанностей, а 33% жалуются на нехватку времени для себя.

Почти половина опрошенных (49%) призналась, что хотела бы хотя бы ненадолго остаться без внимания окружающих. У 34% возникает чувство вины из-за несоответствия собственным представлениям об идеальной матери, а 26% заметили, что стали чаще раздражаться.

Возможности для отдыха у многих женщин ограничены. У 73% на личные занятия остается не более трех часов в неделю. При этом 31% не получают помощи с детьми и домашними обязанностями, а 62% хотели бы чаще рассчитывать на поддержку близких.

Как мамы восстанавливают силы

Помимо чтения, женщины выбирают сон (65%), прогулки (35%) и просмотр фильмов или сериалов (34%). Девять из десяти участниц считают, что даже 10–15 минут с книгой помогают отвлечься от повседневных проблем.

Ежедневно читают для собственного удовольствия 41% респонденток, еще 31% делают это несколько раз в неделю. Однако главным препятствием остается нехватка времени: на нее пожаловались 44% женщин. Еще 26% мешает физическая усталость, а каждая десятая испытывает чувство вины, когда отдыхает вместо выполнения домашних обязанностей.

Психолог сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко объяснила, что материнское истощение связано не только с количеством дел, но и с постоянной эмоциональной вовлеченностью в жизнь ребенка. Чтение помогает переключиться на собственные интересы, однако для полноценного восстановления женщинам также необходимы поддержка близких, полноценный сон и возможность отдыхать без чувства вины.

Какие подарки хотят получить на День матери

Книги оказались одним из самых желанных подарков для участниц исследования. Положительно к такому презенту отнеслись 99% женщин: 80% очень хотели бы получить книгу, еще 19% скорее обрадовались бы такому подарку.

При выборе литературы 47% предпочли бы издания, связанные с их личными интересами. Художественные произведения для отдыха выбрали 35%, а 12% были бы рады любой книге.

Психологическую литературу и книги о заботе о себе хотели бы получить 4% опрошенных. Издания о материнстве и воспитании детей оказались на последнем месте — их выбрали только 2% участниц.

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