Белки взбились до устойчивых пиков, масса получилась густой и блестящей, а после духовки вместо воздушного безе — липкие, потрескавшиеся или осевшие пирожные. С такой проблемой сталкиваются даже те, кто строго соблюдает пропорции рецепта.

Дело в том, что правильное взбивание — только половина успеха. На качество безе влияют скорость добавления сахара, температура духовки, влажность воздуха и даже способ охлаждения готового десерта.

Сахар не успел полностью раствориться

Одна из распространённых ошибок — добавление всего сахара сразу. Белковая масса может выглядеть достаточно плотной, однако нерастворившиеся кристаллы способны стать причиной появления липких капель на поверхности десерта.

Сахар необходимо вводить небольшими порциями, примерно по одной столовой ложке, продолжая взбивать белки.

Проверить готовность массы очень просто: разотрите небольшое количество между пальцами. Если ощущаются крупинки, взбивание следует продолжить.

Для приготовления безе лучше выбирать мелкокристаллический сахар.

Слишком высокая температура духовки

Безе не столько выпекается, сколько постепенно высушивается. При чрезмерном нагреве поверхность быстро затвердевает, а внутри сохраняется влага. Расширяющийся воздух и водяной пар могут привести к образованию трещин.

Оптимальная температура для приготовления небольших классических безе составляет 90–100 °C. При этом процесс сушки занимает примерно 1,5–2 часа.

Если пирожные начинают заметно желтеть, температуру следует немного снизить.

Белки взбивали слишком долго

Устойчивые пики не означают, что белковую массу необходимо продолжать взбивать до максимальной плотности.

Перевзбитые белки становятся зернистыми, теряют эластичность и хуже удерживают воздух. В результате десерт может осесть или приобрести неоднородную структуру.

Правильно приготовленная масса должна быть гладкой, однородной и глянцевой.

Почему безе становится липким после приготовления

Сахар обладает гигроскопичностью, то есть способностью поглощать влагу из окружающего воздуха. Именно поэтому даже правильно приготовленное безе может стать липким в помещении с высокой влажностью.

Не стоит оставлять готовые пирожные возле кипящего чайника или кастрюли с горячей водой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: полностью остывшее безе лучше хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре. Холодильник для классического сухого безе без крема не подходит из-за повышенной влажности.

Как приготовить классическое хрустящее безе

Для приготовления понадобятся:

яичные белки — 100 г;

мелкий сахар — 200 г;

лимонный сок — ½ ч. л.;

ваниль — по желанию.

Поместите белки в чистую сухую ёмкость и взбейте до появления мягкой пены. Постепенно добавляйте сахар, увеличивая скорость миксера. В конце введите лимонный сок и продолжайте взбивать до получения плотной глянцевой массы.

С помощью кондитерского мешка сформируйте небольшие пирожные на противне, застеленном пергаментом.

Сушите при температуре 90–100 °C около 1,5–2 часов. Готовое безе должно легко отделяться от пергамента.

Выключите духовку и оставьте десерт внутри до постепенного остывания. Резкий перепад температуры может спровоцировать появление трещин.

Если полностью остывшее безе осталось липким, его можно дополнительно подсушить при температуре 80–90 °C в течение 20–40 минут.

Секрет удачного десерта заключается не только в устойчивых белковых пиках. Полное растворение сахара, умеренная температура и постепенное охлаждение помогают получить белоснежные, воздушные пирожные с приятной хрустящей текстурой.

Может быть интересно: