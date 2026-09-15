Польский концерн Orlen лишился $400 млн из-за сорванной нефтяной сделки

Польский энергетический концерн Orlen потерял почти 400 млн долларов после неудачной попытки купить венесуэльскую нефть с оплатой через криптовалюту. Сделка была связана с обходом американских санкций, пишет Financial Times.

По данным издания, операцию в 2023 году пыталась провести швейцарская дочерняя структура Orlen.

Компания перечислила авансовые платежи фирмам Hannon International и Gold Mar International Trading, зарегистрированным в ОАЭ.

В это же время три супертанкера, зафрахтованные польским концерном, направились к берегам Венесуэлы. К середине декабря они встали на якорь у терминала Хосе, который является одним из ключевых экспортных узлов страны.

Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela заявила, что не получила оплату за сырье.

После нескольких месяцев ожидания суда покинули венесуэльские воды без груза.

В результате Orlen списал 394 млн долларов убытков.

Сейчас концерн пытается вернуть 230 млн долларов от Hannon International. При этом дубайская компания утверждает, что таких средств у нее нет.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа приостановил процедуру банкротства польского концерна Orlen.

Также власти Венесуэлы подписали новые соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти.

Кроме того, Вашингтон ожидает двукратного увеличения добычи углеводородов в Венесуэле.

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