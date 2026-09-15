МВД хочет закончить разговоры о «незаконной операции»
МВД России советует гражданам сразу завершать разговор, если звонящие пугают незаконными операциями с деньгами. О рекомендациях ведомства сообщает ТАСС.
В полиции призвали игнорировать любые просьбы перевести средства на так называемые безопасные счета.
В министерстве подчеркнули, что нельзя сообщать незнакомцам данные банковских карт и другую личную финансовую информацию.
Также россиянам советуют не устанавливать на телефон программы по указаниям посторонних людей.
Отдельно МВД предупредило о схеме, которую мошенники маскируют под заработок. Злоумышленники обещают крупные суммы за фотографии различных объектов и передачу их координат.
В ведомстве пояснили, что такие задания могут использоваться для подготовки диверсий.
После получения снимков преступники могут начать шантажировать человека, выполнившего поручение.
Полицейские также напомнили, что для любых операций с деньгами следует пользоваться только проверенными сайтами.
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