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МВД хочет закончить разговоры о «незаконной операции»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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МВД России советует гражданам сразу завершать разговор, если звонящие пугают незаконными операциями с деньгами. О рекомендациях ведомства сообщает ТАСС.

В полиции призвали игнорировать любые просьбы перевести средства на так называемые безопасные счета.

В министерстве подчеркнули, что нельзя сообщать незнакомцам данные банковских карт и другую личную финансовую информацию.

Также россиянам советуют не устанавливать на телефон программы по указаниям посторонних людей.

Отдельно МВД предупредило о схеме, которую мошенники маскируют под заработок. Злоумышленники обещают крупные суммы за фотографии различных объектов и передачу их координат.

В ведомстве пояснили, что такие задания могут использоваться для подготовки диверсий.

После получения снимков преступники могут начать шантажировать человека, выполнившего поручение.

Полицейские также напомнили, что для любых операций с деньгами следует пользоваться только проверенными сайтами.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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