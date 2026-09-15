Новости Казани

Авария на водопроводе оставила без воды часть Советского района Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Авария на водопроводе в Советском районе Казани...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Повреждение трубы во время земляных работ стало причиной коммунальной аварии в Советском районе Казани. Без холодной воды остались жилые дома на нескольких улицах. О случившемся сообщили в Telegram-канале казанского «Водоканала».

Виновником ЧП называют подрядную организацию, которая вела работы и задела водопровод. Чтобы остановить утечку и не допустить подтопления прилегающей территории, поврежденный участок пришлось отключить от сети. На месте уже трудится аварийная бригада предприятия.

Под отключение попали дома на 2-й и 3-й Азинской, улице Академика Губкина, 52а, Ново-Азинской, 2, а также целый ряд адресов на проспекте Победы — 204в, 210, 210а, 210Б, 212а, 212Б, 212в, 216, 216Б, 220в, 222, 222а, 222Б, 224, 224а, 224Б, 230 и на улице Зур Урам, 1К, корпуса с 1-го по 5-й.

Специалисты «Водоканала» переключили сети, чтобы как можно больше объектов осталось с водой. Параллельно жителям организовали подвоз питьевой воды автоцистернами — сейчас машины стоят у дома №222 на проспекте Победы и у дома №3 на 2-й Азинской. В течение дня число автоцистерн обещают увеличить.

Восстановить подачу воды рассчитывают ориентировочно к 21:00 15 сентября. В «Водоканале» не исключают, что ремонт удастся завершить раньше срока. Уточнить, где находятся машины с водой, можно в аварийно-диспетчерской службе по телефону 231-62-60.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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