Технологии

Nvidia прогнозирует рост выручки на 70% в следующем году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Nvidia может нарастить выручку на 70% в следующем году. Прогноз подтвердил основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг, выступая на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology. Он также заявил, что рекордные темпы роста выручки сохранятся как минимум до конца следующего года.

По словам Хуанга, Nvidia давно не только производитель обычных чипов. Один графический процессор сегодня стоит не 399 долларов, а 8,5 миллиона долларов: устройство объединяет через NVLink два миллиона компонентов и потребляет 250 тысяч киловатт, таких систем компания отгружает тысячи. «Большинство людей думают, что Nvidia делает чип. Я имею в виду, что для отгрузки того, что мы производим, нужны самолёты», — сказал он.

Продажи вычислительного комплекса, который сочетает 36 процессоров Grace с 72 ускорителями Blackwell, растут на 27% месяц к месяцу. Хуанг подтвердил прогноз, озвученный месяцем ранее при публикации очередного рекордного квартального отчёта: выручка может увеличиться на 70% в следующем году. Аналитики ожидают, что по итогам текущего финансового года Nvidia завершит его с выручкой около 400 миллиардов долларов; 70-процентный рост означает примерно 680 миллиардов долларов в следующем году.

Уверенность Хуанга основана на том, что Nvidia, по его словам, остаётся фундаментальной платформой для индустрии ИИ: «Nvidia запускает каждую модель. Любая лаборатория может использовать нас». Он упомянул модели Anthropic, OpenAI, Google и открытые решения, а также сказал, что компания отслеживает каждый гигаватт земли, энергии и оболочек дата-центров по всему миру, а её партнёрами выступают облачные провайдеры, производители оборудования и AI-компании. Комментируя так называемые круговые сделки, Хуанг ответил с иронией: «Это не круговые схемы, потому что мы вкладываем немного денег, а возвращается много»; он добавил, что перед инвестированием компания убеждается в наличии реальных контрактов, приносящих выручку, и уже видела такие договоры на сумму 100 миллиардов долларов, а также признал, что значительная часть роста ИИ обеспечивается стартапами, которые привлекают крупные суммы и тратят их на собственные нужды; по мере взросления отрасли компании, вероятно, начнут эффективнее использовать инфраструктуру и токены, но пока Nvidia присутствует во всех сегментах рынка и рассчитывает ещё на один год изобилия.

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