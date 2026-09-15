Ford подала заявку на патент для движения электромобиля в любом направлении

Инженеры Ford подали заявку на патент, которую сейчас рассматривает патентное бюро США. В этом году Ford Motor зарегистрировала патент о движении в разных направлениях, а недавно опубликована заявка №12730443. По данным TechInsider, публикация нужна, чтобы другие изобретатели могли оспорить патент, если сделали аналогичное открытие раньше.

В патенте речь идёт о поворотных сиденьях и шасси, где каждое колесо получило независимый электродвигатель и рулевой привод. Такая схема допускает вращение на 360°, а управление возможно дистанционно через смартфон.

Разработка напоминает уже существующую функцию Trail Turn Assist, предназначенную для будущих коммерческих автомобилей, но в новом патенте её усовершенствовали. Главная задача — упростить маневрирование в ограниченном пространстве и помочь выбраться из песка или грязи. Длительный задний ход неудобен и небезопасен из-за низкой скорости, тогда как с новой системой водитель сможет быстро развернуться и продолжить движение назад.

В патенте указано, что система может появиться в будущих электромобилях Ford, хотя не исключено, что её не применят. «Подача патентов — это обычная практика для успешных компаний, так как это защищает новые идеи от конкурентов», — заявила компания. При этом в публикации отмечается, что концепт-кары, способные двигаться в разных направлениях, создавались и ранее, поэтому вопрос о признании новизны остаётся открытым.