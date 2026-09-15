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Shot: туристке отказали во въезде в Израиль из-за рублей в кошельке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Россиянка вторые сутки находится в аэропорту Тель-Авива после отказа во въезде в Израиль. Одной из причин, по словам туристки, стало наличие российских рублей в кошельке, сообщает SHOT.

По данным источника, 28-летняя Елизавета Мишкевич из Санкт-Петербурга прилетела в Тель-Авив по туристической визе. Она планировала посмотреть страну и отдохнуть на Мертвом море.

На паспортном контроле сотрудница миграционной службы провела с россиянкой дополнительную беседу. По словам девушки, во время проверки ей заявили, что «в Израиле нет туризма».

Затем у Елизаветы обнаружили российские рубли. У нее спросили, зачем ей такая валюта, если обменять ее в Израиле невозможно.

Россиянка утверждает, что наличие рублей стало одним из оснований для отказа во въезде. Также ей сообщили, что без приглашения от родственников шансы пройти паспортный контроль минимальны.

После этого было принято решение о депортации туристки. Однако с обратным рейсом возникли сложности: девушку, по ее словам, забыли посадить в самолет.

В результате Елизавете пришлось провести ночь в аэропорту Тель-Авива. Сейчас она ожидает новый рейс для вылета из страны.

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