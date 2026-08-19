Показана камера Xiaomi за $60 с 4K, экраном и видеозвонками

Xiaomi представила домашнюю камеру Smart Camera Video Call Version 2, которую можно использовать как устройство для видеосвязи. Новинка получила цветной экран и поддерживает видеозвонки со смартфонами и другими камерами, сообщает Gizmochina.

Устройство оснащено 3,97-дюймовым дисплеем с разрешением 480 × 800 пикселей.

Для начала видеозвонка можно использовать жест, физическую кнопку или автоматическое соединение.

За звук отвечают два микрофона, крупный динамик и система интеллектуального шумоподавления.

Камера получила 8-мегапиксельный сенсор.

Она поддерживает запись видео в разрешении 4K — до 3840 × 2160 пикселей.

Механизм панорамирования позволяет устройству поворачиваться на 360 градусов.

Угол наклона можно вручную менять в пределах 30 градусов.

За счет этого камера способна охватывать почти всю комнату.

В основе устройства используется новый чип.

По данным Xiaomi, он обеспечивает на 50 процентов больше вычислительной мощности по сравнению с предыдущим поколением.

Это позволило расширить функции искусственного интеллекта для распознавания сцен и активности.

Продажи новинки через краудфандинговую платформу Xiaomi Youpin начнутся 26 августа.

Стоимость устройства составит 429 юаней, или около 60 долларов.

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