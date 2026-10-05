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В Госдуме хотят запустить нацпроект по обновлению автопарка России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Госдуме предложили создать национальный проект «Обновление автопарка», который предусматривает выдачу сертификатов владельцам автомобилей старше 15 лет после сдачи машин на утилизацию, сообщает Auto Mail.

Согласно инициативе, автовладелец сможет передать старую машину на утилизацию и получить сертификат на сумму, соответствующую ее рыночной стоимости. Эти средства предполагается направлять на покупку нового автомобиля.

Ранее обсуждавшуюся программу «Новый автомобиль — каждой семье» предлагают включить в состав нового национального проекта. В Госдуме считают, что такие меры могут быть использованы при подготовке программы обновления автопарка.

При этом решение о запуске проекта правительством пока не принято. У инициативы нет утвержденного бюджета, сроков реализации и правил, по которым будет определяться стоимость сдаваемых автомобилей.

Также пока не установлено, кто именно должен рассчитывать рыночную цену старой машины и какие новые автомобили смогут участвовать в программе. Эти условия предстоит определить отдельно, если проект получит дальнейшее развитие.

Авторы предложения связывают необходимость такой меры со старением российского автопарка. В июле 2026 года средний возраст легкового автомобиля в стране составлял 15,4 года.

По прогнозу специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, к 2030 году доля автомобилей старше десяти лет может приблизиться к 80 процентам.

На данный момент владельцы старых машин не могут получить такие сертификаты, поскольку федеральная схема компенсаций не утверждена. Обязательная утилизация автомобилей в России также не вводилась.

Для дальнейшего продвижения инициативы потребуется разработать источники финансирования, порядок оценки старой техники и условия предоставления льгот при покупке новых машин.

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