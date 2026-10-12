Гастрономическое путешествие в 2026 году может обойтись недёшево. Например, билет из Казани в Тбилиси и обратно в октябре можно найти примерно от 27 тысяч рублей, в Стамбул от 24 тысяч, а поездка в Бангкок на двоих на неделю начинается примерно от 145 тысяч рублей. И это ещё без ресторанов, экскурсий и обязательного вопроса: «А сколько у нас осталось до зарплаты?»

Но знакомство с кухнями разных стран можно устроить и без чемодана, аэропорта и нескольких часов в самолёте. Иногда достаточно понять, что лежит перед вами на тарелке, и попробовать угадать, куда этот вкус должен был вас перенести.

Тем более что в 2026 году такая гастрономическая география появилась прямо в Казани. В «Татмаке» в течение года обновляют меню проекта «Мир на тарелке», где знакомые форматы переосмысливают через кухни разных стран. Здесь соседствуют грузинские, турецкие, азиатские, кавказские и даже шведские мотивы.

Редакция ProKazan отправилась в «Татмак», чтобы устроить своё гастрономическое путешествие и проверить, можно ли определить страну по одному блюду. Сначала попробуем угадать происхождение новинок по составу и вкусу, а затем разберёмся, какими блюдами они вдохновлены и как их интерпретировали в Казани.

Угадаем по сыру?

Перед нами горячая пицца с мягким тестом и щедрым слоем расплавленного сыра. Даже без названия направление считывается довольно быстро. Кажется, сыр здесь выдаёт Грузию с первого взгляда.

Перед нами пицца «Хачапури».

Сам хачапури давно стал одним из самых узнаваемых блюд грузинской кухни. В разных регионах его готовят по-своему: где-то делают круглым и закрытым, где-то в форме лодочки, а где-то добавляют яйцо и сливочное масло. Но основа почти всегда остаётся той же: мягкое тесто и много горячего сыра.

В «Татмаке» эту идею перенесли в формат пиццы. Получилось знакомое сочетание в более привычной для пиццерии подаче: мягкое тесто, тянущийся сыр и вкус, который легко узнаётся уже с первого кусочка.

Знакомый вкус в новом формате

Следующая остановка угадывается уже не так быстро. Сначала чувствуются специи, потом сочная начинка, а следом появляется тот самый тёплый, пряный вкус, который легко связать с турецкой кухней. Формат при этом привычный: всё собрано в ролл, который удобно есть на ходу.

Так в «Мире на тарелке» появился Турецкий ролл.

Турецкая кухня вообще любит сытные сочетания, мясные начинки, специи и блюда, которые удобно есть прямо с пылу с жару. В «Татмаке» эти мотивы собрали в привычном формате ролла. Получился вариант, который легко взять с собой, но по вкусу он заметно отличается от привычного перекуса.

Хруст выдаёт Италию

Первое, что замечаем, это корж. Он более хрустящий и плотный, чем у привычной пиццы, а начинка остаётся сочной. Уже по текстуре становится понятно, что нас уводят куда-то в сторону Италии.

Перед нами римская пицца, которую в «Татмаке» сделали сразу в двух вариантах: с ветчиной и грибами и с курицей и овощами.

Римская пицца как раз узнаваема по более хрустящей основе и щедрой начинке. В версии с ветчиной и грибами добавляют томатный соус, ветчину, шампиньоны и моцареллу. Во второй сочетают копчёную куриную грудку, помидоры, болгарский перец, фету, моцареллу и томатный соус.

Пряности вместо подсказки

Здесь всё решают первые ощущения. Вкус плотный, мясной, пряный, с заметным характером. Никакой одной очевидной подсказки нет, но направление постепенно складывается само собой.

Перед нами Кавказ и вок «По-Кавказски».

В основе здесь общее настроение кавказской кухни: насыщенный вкус, пряности и сытная подача. Именно на этих ассоциациях и построили позицию в «Мире на тарелке».

В «Татмаке» эту идею собрали в формате вока. Получился вариант, где привычная лапша встречается с более ярким, пряным вкусом, который заметно отличается от классических азиатских сочетаний.

Фрикадельки выдали правильный ответ

Здесь вкус считывается почти сразу. Сначала чувствуются сочные мясные фрикадельки, потом появляется мягкая сладость брусничного соуса. Сочетание знакомое настолько, что направление угадывается без долгих раздумий.

Перед нами Швеция, а точнее сразу две позиции из «Мира на тарелке»: «Мит Болл» и Шведский вок.

Шведские мясные шарики давно стали одним из самых узнаваемых блюд страны. В «Татмаке» эту идею подали в двух форматах. «Мит Болл» можно попробовать с брусничным соусом, который добавляет мясному вкусу лёгкую сладость.

В Шведском воке фрикадельки соединили с пшеничной лапшой, морковью и репчатым луком, обжаренными в ароматном соусе. Получилось сытно, знакомо и при этом совсем не похоже на классический азиатский вок.

Путешествие получилось коротким по расстоянию, но довольно насыщенным по вкусам. За один визит можно пройтись от Грузии до Азии, заглянуть в Турцию, вспомнить Швецию и попробовать восточные сочетания.

В 2026 году «Татмак» продолжает обновлять проект «Мир на тарелке», поэтому список стран и блюд ещё будет меняться. Часть позиций представлена не во всех кафе, поэтому наличие лучше уточнять на кассе.

Если хочется устроить себе такое гастрономическое путешествие без билетов и чемоданов, можно начать с ближайшего «Татмака» и попробовать угадать страну уже по первому кусочку. Официальный сайт

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